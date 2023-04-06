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Кононова Анна Евсеевна

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Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кононов Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кононов Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кононова Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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