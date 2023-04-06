Кононова Анна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кононов Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кононов Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кононова Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно