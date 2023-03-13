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Родионовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Родионовъ Хрисанфъ

Мать: Родионова Марина Иванова

Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Родионова Меланья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1894

Сын: Родионовъ Николай

Мать ребёнка: Родионова Меланья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1896

Сын: Родионовъ Хрисанфъ

Мать ребёнка: Родионова Меланья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Родионова Меланья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Родионова Меланья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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