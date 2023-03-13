Родионовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Родионовъ Хрисанфъ
Мать: Родионова Марина Иванова
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Родионова Меланья
Рождение ребёнка
24.11.1894
Сын: Родионовъ Николай
Мать ребёнка: Родионова Меланья
Рождение ребёнка
17.03.1896
Сын: Родионовъ Хрисанфъ
Мать ребёнка: Родионова Меланья
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Родионова Меланья
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Родионова Меланья