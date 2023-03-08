Репина (Неизвестно) Ариша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Неизвестно) Ариша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1898 по 1899

Дочь: Стебелева Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Репин Емельян Ефимович

с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
Смерть
Неизвестно
Бочиновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
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