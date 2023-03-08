Репина (Неизвестно) Ариша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1898 по 1899
Дочь: Стебелева Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Репин Емельян Ефимович
с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
Смерть
Неизвестно
Бочиновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область