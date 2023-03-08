Стебелева (Репина) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стебелева (Репина) Наталья Емельяновна

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Место рождения

с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области

Дата рождения

С 1898 по 1899

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1898 по 1899

Отец: Репин Емельян Ефимович

Мать: Репина Ариша

с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
16.08.1916

Дочь: Зенина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Стебелев Николай Афанасьевич

с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии
Смерть
1922
с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
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