Стебелева (Репина) Наталья Емельяновна
Место рожденияс.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
Дата рожденияС 1898 по 1899
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1898 по 1899
Отец: Репин Емельян Ефимович
Мать: Репина Ариша
с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
16.08.1916
Дочь: Зенина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Стебелев Николай Афанасьевич
с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии
Смерть
1922
с.Сторожевое Усманского уезда Тамбовской области