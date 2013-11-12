Шульженко (Родивилова) Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.2013
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родивилов Григорий
Мать: Родивилова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1967
Сын: Кучковский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кучковский Григорий Павлович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
12.11.2013