Шульженко (Родивилова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко (Родивилова) Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родивилов Григорий

Мать: Родивилова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучковский Григорий Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1967

Сын: Кучковский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кучковский Григорий Павлович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
12.11.2013

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