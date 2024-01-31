Кучковский Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1967
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967
Бракосочетание
28.09.?
Рождение ребёнка
26.11.2002
Сын: Кучковский Максим Александрович
Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.2004
Дочь: Кучковская Кристина Александровна
Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.2009
Дочь: Кучковская Диана Александровна
Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна