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Кучковский Александр Григорьевич

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

21.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967

Отец: Кучковский Григорий Павлович

Мать: Шульженко (Родивилова) Любовь Григорьевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
28.09.?

Жена: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
26.11.2002

Сын: Кучковский Максим Александрович

Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.06.2004

Дочь: Кучковская Кристина Александровна

Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
02.12.2009

Дочь: Кучковская Диана Александровна

Мать ребёнка: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна

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