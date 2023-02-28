Мотыкальская Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти27.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Мотыкальский Харитон Романов
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Рождение ребёнка
13.04.1850
Сын: Мотыкальский Мартин Романов
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Рождение ребёнка
28.12.1852
Дочь: Домника Романова
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Мотыкальский Георгий Романов
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Мотыкальский Григорий Романов
Отец ребёнка: Мотыкальский Роман Григорьев
Смерть
27.04.1888