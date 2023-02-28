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Мотыкальский Роман Григорьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

23.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мотыкальский ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1848

Сын: Мотыкальский Харитон Романов

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1850

Сын: Мотыкальский Мартин Романов

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Рождение ребёнка
28.12.1852

Дочь: Домника Романова

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Мотыкальский Георгий Романов

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Мотыкальский Григорий Романов

Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.12.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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