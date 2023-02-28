Мотыкальский Роман Григорьев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти23.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Мотыкальский ?
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Мотыкальский Харитон Романов
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Рождение ребёнка
13.04.1850
Сын: Мотыкальский Мартин Романов
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Рождение ребёнка
28.12.1852
Дочь: Домника Романова
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Мотыкальский Георгий Романов
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Мотыкальский Григорий Романов
Мать ребёнка: Мотыкальская Мария Егорова
Смерть
23.12.1887