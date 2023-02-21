Аксенова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.
Дочь: Аксенова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аксенов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно