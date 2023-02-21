Аксенова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.

Дочь: Аксенова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Алексеевич

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аксенов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Алексеевич

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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