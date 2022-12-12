Аксенов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
15.11.1877 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Восприемники: братъ родившей, крестьянинъ Афанасий Яковлевъ Кочегаров и родная сестра родившему, крестьянская девица Анна Петрова Аксенова
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.
Дочь: Аксенова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аксенов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Аксенова Александра Яковлевна
Арест
07.08.1929
Осуждение
11.11.1929
Смерть
Неизвестно