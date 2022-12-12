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Аксенов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

14.11.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Крещение
15.11.1877 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Восприемники: братъ родившей, крестьянинъ Афанасий Яковлевъ Кочегаров и родная сестра родившему, крестьянская девица Анна Петрова Аксенова
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.

Дочь: Аксенова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Яковлевна

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аксенов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Яковлевна

Пеньковская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Арест
07.08.1929
Осуждение
11.11.1929
Смерть
Неизвестно
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