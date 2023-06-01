Иваньшин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иваньшин И.Д.
Мать: Колобухина Н.Я.
Рождение ребёнка
18.11.1956
Сын: Иваньшин Николай Александрович
Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна
Новое Урюпино, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Александр Александрович
Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно