Иваньшин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваньшин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иваньшин И.Д.

Мать: Колобухина Н.Я.

Рождение ребёнка
18.11.1956

Сын: Иваньшин Николай Александрович

Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна

Новое Урюпино, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Александр Александрович

Мать ребёнка: Спорышева Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно