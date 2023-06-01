Спорышева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спорышева Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Спорышев Ф.А.

Мать: Коткова П.С.

Рождение ребёнка
18.11.1956

Сын: Иваньшин Николай Александрович

Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваньшин Александр Александрович

Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович

Смерть
1995