Спорышева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Спорышев Ф.А.
Мать: Коткова П.С.
Рождение ребёнка
18.11.1956
Сын: Иваньшин Николай Александрович
Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваньшин Александр Александрович
Отец ребёнка: Иваньшин Александр Иванович
Смерть
1995