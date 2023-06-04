Свиридова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1888
Отец ребёнка: Свиридов Иван Епифанович
Рождение, крещение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1890
Отец ребёнка: Свиридов Иван Епифанович
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
07.07.1890
Умерла от тифа Похоронена 8 июля 1890 юлианский (20 июля 1890) - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть, похороны: запись о смер... Показать все
Бракосочетание
До 1890