Свиридова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Свиридов Степан Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Свиридов Иакинф Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
07.07.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от тифа Похоронена 8 июля 1890 юлианский (20 июля 1890) - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть, похороны: запись о смер... Показать все
Бракосочетание
До 1890

Муж: Свиридов Иван Епифанович