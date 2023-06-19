Свиридов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения23.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
23.03.1888
Рождение, крещение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
24.03.1888
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Феодор Тимофеев [сын Тимофея ... Показать все
Смерть
Неизвестно