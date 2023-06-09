Свиридов Иакинф Иванович
Место рождения
Дата рождения01.07.1890
Дата смерти02.08.1890
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.07.1890
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Иван Карпов Перов [сын Карпа Осиповича] и де... Показать все
Смерть
02.08.1890
Похоронен 4 августа 1890 - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть, похороны: запись о смерти №50, метрическая книга за 1890 год, ... Показать все