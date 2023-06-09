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Свиридов Иакинф Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.07.1890

Дата смерти

02.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890

Отец: Свиридов Иван Епифанович

Мать: Свиридова Наталья Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.07.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Иван Карпов Перов [сын Карпа Осиповича] и де... Показать все
Смерть
02.08.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Похоронен 4 августа 1890 - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть, похороны: запись о смерти №50, метрическая книга за 1890 год, ... Показать все