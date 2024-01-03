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Киселев Герман

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Место рождения

г. Первоуральск Свердловской области

Дата рождения

14.08.1937

Дата смерти

11.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937

Отец: Киселев Виктор

Мать: Киселева Валентина

Бракосочетание
1964

Жена: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.05.1985
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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