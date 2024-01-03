Киселев Герман
Место рожденияг. Первоуральск Свердловской области
Дата рождения14.08.1937
Дата смерти11.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937
Отец: Киселев Виктор
Мать: Киселева Валентина
Бракосочетание
1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.1985
Похороны
Неизвестно