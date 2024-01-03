Киселева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кидалюк Степан
Рождение ребёнка
14.08.1937
Сын: Киселев Герман
Отец ребёнка: Киселев Виктор
Рождение ребёнка
1939
Сын: Киселев Евгений
Отец ребёнка: Киселев Виктор
Рождение ребёнка
17.12.1946
Сын: Кидалюк Владимир
Отец ребёнка: Кидалюк Степан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно