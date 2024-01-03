Киселева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалюк Степан

Рождение ребёнка
14.08.1937

Сын: Киселев Герман

Отец ребёнка: Киселев Виктор

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киселев Евгений

Отец ребёнка: Киселев Виктор

Рождение ребёнка
17.12.1946

Сын: Кидалюк Владимир

Отец ребёнка: Кидалюк Степан

Смерть
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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