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Колосов Максим Яковлевич

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Колосов Яков Максимович

Мать: ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Колосов Яков Максимович

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: Колосов Иван Максимович

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колосов Александр Максимович

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно

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