Колосов Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Колосов Яков Максимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колосов Александр Максимович
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно