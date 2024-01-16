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Колосов Яков Максимович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Колосов Максим Яковлевич

Мать: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Фёдоровна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Варфоломей Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Фёдоровна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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