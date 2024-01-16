Колосов Яков Максимович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Колосов Максим Яковлевич
Мать: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Фёдоровна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Варфоломей Яковлевич
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Фёдоровна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно