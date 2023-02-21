Кондюрина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1801 и 1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кондюрин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кондюрин Лев Антонович

Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кондюрин Ипатий Антонович

Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Антон Семенович

Место жительства
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
Между 1801 и 1805
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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