Кондюрина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1801 и 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кондюрин Григорий Антонович
Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кондюрин Ипатий Антонович
Отец ребёнка: Кондюрин Антон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1801 и 1805