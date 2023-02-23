Мартемьянова кр. 12.05.1876 Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мартемьянов Семен Трофимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Мартемьянов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Харистина Трофимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
станица Щучинская
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мартемьянов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Устиния Трофимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Трофимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов
Смерть
Неизвестно