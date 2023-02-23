Мартемьянова кр. 12.05.1876 Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова кр. 12.05.1876 Анастасия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мартемьянов Семен Трофимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Мартемьянов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Харистина Трофимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

станица Щучинская
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мартемьянов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Устиния Трофимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Трофимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Трофим Павлов

Смерть
Неизвестно
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