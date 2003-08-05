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Яблуновская (Волик) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1927

Дата смерти

05.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1927

Отец: Волик Иван Саввич

Мать: Волик Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
24.05.1951

Дочь: Люсая (Яблуновская) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович

Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Шевнева (Яблуновская) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович

Рождение ребёнка
28.09.1955

Дочь: Мельниченко (Яблуновская) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович

Рождение ребёнка
20.11.1962

Сын: Яблуновский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович

Смерть
05.08.2003

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