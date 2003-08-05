Яблуновская (Волик) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1927
Дата смерти05.08.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1927
Отец: Волик Иван Саввич
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Люсая (Яблуновская) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Шевнева (Яблуновская) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович
Рождение ребёнка
28.09.1955
Дочь: Мельниченко (Яблуновская) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович
Рождение ребёнка
20.11.1962
Сын: Яблуновский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Яблуновский Михаил Маркович
Смерть
05.08.2003