Волик Варвара Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волик Иван Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волик Иван Саввич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Волик Иван Саввич
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Волик Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Саввич
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Яблуновская (Волик) София Ивановна
Отец ребёнка: Волик Иван Саввич
Смерть
Неизвестно