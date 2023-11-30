Волик Варвара Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волик Варвара Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волик Виктор Иванович

Отец ребёнка: Волик Иван Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волик Василий Иванович

Отец ребёнка: Волик Иван Саввич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Волик Григорий Иванович

Отец ребёнка: Волик Иван Саввич

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Волик Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Саввич

Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Яблуновская (Волик) София Ивановна

Отец ребёнка: Волик Иван Саввич

Смерть
Неизвестно

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