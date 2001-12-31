Яблуновский Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1914
Дата смерти31.12.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1914
Отец: Яблуновский Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Люсая (Яблуновская) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Шевнева (Яблуновская) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1955
Дочь: Мельниченко (Яблуновская) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1962
Сын: Яблуновский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна
Смерть
31.12.2001