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Яблуновский Михаил Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1914

Дата смерти

31.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1914

Отец: Яблуновский Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1951

Дочь: Люсая (Яблуновская) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Шевнева (Яблуновская) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1955

Дочь: Мельниченко (Яблуновская) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1962

Сын: Яблуновский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Яблуновская (Волик) София Ивановна

Смерть
31.12.2001
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