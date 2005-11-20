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Архипов Николай

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

20.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: ?

Мать: Архипова Анна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1961

Сын: Архипов Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2005
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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