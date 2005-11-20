Архипов Николай
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти20.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: ?
Мать: Архипова Анна
Рождение ребёнка
24.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1961
Сын: Архипов Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2005
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область