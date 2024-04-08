Есаков Пётр Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Есаков Ефрем Фёдорович
Мать: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.07.1831 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Есаков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно