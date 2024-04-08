Есаков Пётр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Пётр Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Есаков Ефрем Фёдорович

Мать: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.07.1831 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Есаков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Пелагея Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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