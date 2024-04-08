Есакова Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
01.07.1831 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Есаков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно