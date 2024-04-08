Есакова Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович

Рождение ребёнка
01.07.1831 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Есаков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Есаков Пётр Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Пётр Ефремович

Смерть
Неизвестно
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