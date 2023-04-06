Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.
Дочь: Хайдукова Еннафа Константиновна
Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович
Починок, Вологодский район, Вологодская область
Крещена в Димитриевской Озерковской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно