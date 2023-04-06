Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайдукова (Жидкова) Анна Александровна

Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1881 ст.

Отец: Жидков Александр Павлович

Мать: Жидкова Александра Игнатьевна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.

Дочь: Хайдукова Еннафа Константиновна

Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Крещена в Димитриевской Озерковской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайдуков Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close