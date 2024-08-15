Куликова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1905
Дата смерти08.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.11.1931
Сын: Куликов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Куликов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Неклюдова (Куликова) Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1939
Сын: Куликов Александр Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.12.1965
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика