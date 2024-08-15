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Куликова Ольга Васильевна

Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.06.1905

Дата смерти

08.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.11.1931

Сын: Куликов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Куликов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Неклюдова (Куликова) Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Куликов Александр Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Александрович

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.12.1965
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

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