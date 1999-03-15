Неклюдова (Куликова) Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Куликова) Маргарита Александровна

Место рождения

Балахна

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

15.03.1999

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Куликов Александр Александрович

Мать: Куликова Ольга Васильевна

Бракосочетание
02.06.1958

Муж: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1966

Дочь: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.1999
Пермь, Пермский, Пермский край

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