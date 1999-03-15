Неклюдова (Куликова) Маргарита Александровна
Место рожденияБалахна
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти15.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Бракосочетание
02.06.1958
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1966
Дочь: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
15.03.1999