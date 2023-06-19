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Белоусов Лев Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1843

Отец: Белоусов Иван Данилович

Мать: Белоусова Евгения Ивановна

Бракосочетание
27.01.1867

Жена: Белоусова Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
10.12.1867

Сын: Белоусов Даниил Леонтьевич

Мать ребёнка: Белоусова Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Белоусов Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: Белоусова Феодосия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно