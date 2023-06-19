Белоусов Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1843
Бракосочетание
27.01.1867
Рождение ребёнка
10.12.1867
Сын: Белоусов Даниил Леонтьевич
Мать ребёнка: Белоусова Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Белоусов Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: Белоусова Феодосия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно