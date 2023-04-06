Гудомаровъ Миней
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Гудомаровъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гудомаровъ Гаврила
Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гудомаровъ Николай
Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сорокина Василиса
Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Сын: Гудомаровъ Семенъ
Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова
Бракосочетание
Неизвестно