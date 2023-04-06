Гудомаровъ Миней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомаровъ Миней

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Гудомаровъ Яковъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гудомаровъ Гаврила

Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гудомаровъ Николай

Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сорокина Василиса

Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Гудомаровъ Семенъ

Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Гудомарова Варвара Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудомарова Варвара Степанова

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