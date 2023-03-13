Гудомарова Варвара Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гудомаровъ Гаврила
Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гудомаровъ Николай
Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сорокина Василиса
Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Сын: Гудомаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудомаровъ Миней