Гудомарова Варвара Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова Варвара Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гудомаровъ Гаврила

Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гудомаровъ Николай

Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сорокина Василиса

Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Гудомаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Миней

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудомаровъ Миней

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