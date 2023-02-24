Гинко Василий Антонович
Место рожденияМинская область, деревня Яминск
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Гинко Антоний Львович
Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно