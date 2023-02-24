Гинко Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГинко Василий Антонович

Гинко Василий Антонович

avatar

Место рождения

Минская область, деревня Яминск

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гинко Антоний Львович

Мать: Гинко Михалина Игнатьевна

Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гинко Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close