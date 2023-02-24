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Гинко Антоний Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гинко Лев Мартынович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гинко Василий Антонович

Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна

Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гинко Василий Антонович

Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна

Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Стрибульская Елена Антоновна

Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна

Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
17.05.1864

Сын: Гинко Стефан Антонович

Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна

Минская область, Яминск
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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