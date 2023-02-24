Гинко Антоний Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Гинко Лев Мартынович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна
Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна
Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Стрибульская Елена Антоновна
Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна
Минская область, деревня Яминск
Рождение ребёнка
17.05.1864
Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна
Минская область, Яминск
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гинко Михалина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно