Гинко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинко Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Гинко Василий Антонович

Мать: ?

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