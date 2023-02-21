Степанова (Мазюкова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Мазюкова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Самарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган

Дата рождения

1899

Дата смерти

15.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган
Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Сын: Степанов Семён Георгиевич

Отец ребёнка: Степанов Георгий Андреевич

Чувашский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1937

Дочь: Герасимова Степанова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Степанов Георгий Андреевич

Смерть
15.09.1962
Самарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган
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