Степанова (Мазюкова) Елена Григорьевна
Место рожденияСамарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган
Дата рождения1899
Дата смерти15.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Сын: Степанов Семён Георгиевич
Отец ребёнка: Степанов Георгий Андреевич
Чувашский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1937
Дочь: Герасимова Степанова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Степанов Георгий Андреевич
Смерть
15.09.1962
Самарская область, Клявлинский район, село Чувашский Байтуган