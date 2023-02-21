Степанов Георгий Андреевич
Место рожденияСамарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган
Дата рождения17.03.1898
Дата смерти16.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Сын: Степанов Семён Георгиевич
Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна
Чувашский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1937
Дочь: Герасимова Степанова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна
Смерть
16.04.1980
Самарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган