Степанов Георгий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Георгий Андреевич

Степанов Георгий Андреевич

avatar

Место рождения

Самарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган

Дата рождения

17.03.1898

Дата смерти

16.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган
Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Сын: Степанов Семён Георгиевич

Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна

Чувашский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1937

Дочь: Герасимова Степанова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна

Смерть
16.04.1980
Самарская область, Камышлинский район, село Чувашский Байтуган
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close