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Ерастовъ Иоанникий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.11.1856

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856

Отец: Ерастовъ Иванъ

Мать: Ерастова Анисія

Александровка
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