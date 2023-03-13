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Ерастовъ Иоанникий
Ерастовъ Иоанникий
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
01.11.1856
Пол
Мужской
Отец
Ерастовъ Иванъ
1824 г.р.
Мать
Ерастова (Веденеева) Анисія
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856
Отец:
Ерастовъ Иванъ
Мать:
Ерастова Анисія
Александровка
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