Власова (Власова) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Анисия Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Власова (Власова) Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович