Власова (Власова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Анна Абрамовна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Анисия Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Власова (Власова) Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Власов Евдоким Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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