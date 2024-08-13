Власов Евдоким Нилович
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Анисия Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Власова (Власова) Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна