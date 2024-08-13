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Власов Евдоким Нилович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Власов Нил Астафьевна

Мать: Власова (Власова) Ульяна Акимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Анисия Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Власова (Власова) Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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