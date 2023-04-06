Мануйлова (Шарова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.04.1907
Дата смерти12.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1907
Отец: Шаров Иван Евсигнеев
Мать: Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
06.05.1931
Дочь: Бей Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1933
Дочь: Окнова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мануйлов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1976