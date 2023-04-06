Мануйлова (Шарова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова (Шарова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.04.1907

Дата смерти

12.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1907

Отец: Шаров Иван Евсигнеев

Мать: Стефанида Яковлева

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1931

Дочь: Бей Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1933

Дочь: Окнова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Мануйлов Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Мануйлов Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлов Яков Григорьевич

Смерть
12.02.1976
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