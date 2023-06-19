Мальцева (Ловчикова) Вера Мефодиевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882
Бракосочетание
14.01.1900
Рождение ребёнка
22.10.1900
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
29.07.1902
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
17.08.1907
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
27.01.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
17.02.1912
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
13.09.1913
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Рождение ребёнка
28.03.1919
Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев
Смерть
Неизвестно