Мальцева (Ловчикова) Вера Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Ловчикова) Вера Мефодиевна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882

Отец: Ловчиков Мефодий Фёдорович

Мать: Ловчикова Ольга Никифоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
14.01.1900

Муж: Мальцев Иван Мартирьев

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1900

Сын: Мальцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1902

Сын: Мальцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Мальцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Мальцев Егор Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Мальцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Рождение ребёнка
28.03.1919

Сын: Мальцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Мартирьев

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно