Медвѣдевъ Еѵѳимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медвѣдевъ Еѵѳимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медвѣдевъ Александръ

Мать: Медвѣдева Ѳедосья

Рождение ребёнка
26.01.1881

Сын: Медвѣдевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Медвѣдевъ Демьянъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія

Рождение ребёнка
29.12.1892

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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