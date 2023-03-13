Медвѣдевъ Еѵѳимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медвѣдевъ Александръ
Мать: Медвѣдева Ѳедосья
Рождение ребёнка
26.01.1881
Сын: Медвѣдевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія
Рождение ребёнка
?.12.1882
Сын: Медвѣдевъ Демьянъ
Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія
Рождение ребёнка
29.12.1892
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Медвѣдева Дарія