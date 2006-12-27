Ярош Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1922
Дата смерти27.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922
Отец: Ярош Григорий Михайлович
Мать: Ярош Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лях Георгий Иванович
Юшковичи, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
27.12.2006
Минск, Минск