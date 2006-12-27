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Ярош Татьяна Григорьевна

Место рождения

Ивановка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.01.1922

Дата смерти

27.12.2006

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922

Отец: Ярош Григорий Михайлович

Мать: Ярош Евгения Яковлевна

Ивановка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лях Георгий Иванович

Юшковичи, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
27.12.2006
Минск, Минск