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(Пыжева) Графена Федосеевна
(Пыжева) Графена Федосеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1697
Пол
Женский
Отец
Пыжев Федосей Гаврилович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец:
Пыжев Федосей Гаврилович
Мать:
?
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