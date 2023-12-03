Забаровский Василий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зубаровский Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Заборовский Федот Васильевич
Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Заборовский Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна
Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932