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Забаровский Василий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Зубаровский Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Заборовский Федот Васильевич

Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Заборовский Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Забаровская Наталья Симоновна

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаровская Наталья Симоновна

Смерть
1932
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