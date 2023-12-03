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Зубаровский Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Забаровский Василий Трифонович

Мать: Забаровская Наталья Симоновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Родикова Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зубаровский Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна

Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.02.1925

Сын: Зубаровский Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна

Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаровская Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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