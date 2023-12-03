Зубаровский Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Родикова Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зубаровский Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1925
Сын: Зубаровский Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Зубаровская Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно