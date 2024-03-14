Кошелева Маремьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева Маремьяна Егоровна

Кошелева Маремьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошелев Егор Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошелев Петр Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Антоновна

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кошелев Панфил Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошелев Иван Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошелев Ефим Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошелев Климентий Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соломея Антоновна

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошелев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Антон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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