Кошелева Маремьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Антоновна
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошелев Климентий Антонович
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соломея Антоновна
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кошелев Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно