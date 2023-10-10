Кошелев Егор Антонович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ненила Егоровна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно