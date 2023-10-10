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Кошелев Егор Антонович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кошелев Антон Васильевич

Мать: Кошелева Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ненила Егоровна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошелев Никита Егорович

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Григорьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Парасковья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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